Индонезия приостановила полеты Boeing 737 MAX 8

Индонезия вслед за Китаем заявила, что приостанавливает эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX 8 после крушения пассажирского лайнера в Эфиопии и аналогичного инцидента с той же моделью близ Джакарты в октябре, сообщает NDTV.

Инспекция всех 11 самолетов Max 8 в Индонезии начнется 12 марта.

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Самолеты данной модели не будут эксплуатироваться, пока не будут признаны безопасными.

Ранее был найден второй черный ящик разбившегося 10 марта Boeing 737 в Эфиопии. В результате катастрофы погибли 157 человек.