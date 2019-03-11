Найден второй черный ящик разбившегося Boeing 737 в Эфиопии
В авиакомпании Ethiopian Airlines заявили, что на месте крушения самолета Boeing 737, на борту которого находились 157 человек, найден второй черный ящик. Об этом сообщается в твиттере авиакомпании.
Отмечается, что были обнаружены цифровой самописец параметров полета и речевой самописец рейса ET302.
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Ранее сообщалось, что найден черный ящик потерпевшего крушение в Эфиопии самолета.
Самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту которого находились 157 человек, никто из них не выжил.