Десятки пассажиров рейса в США пострадали из-за турбулентности

Не менее 29 человек получили травмы в результате турбулентности во время рейса из Стамбула в Нью-Йорк. Об этом телеканал NBC.

По имеющимся данным, всего на борту лайнера находились 326 пассажиров и 21 член экипажа. В зону турбулентности самолет попал уже рядом с международным аэропортом имени Кеннеди в Нью-Йорке.

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Как отмечается, у большинства пострадавших ушибы и ссадины, о серьезных травмах на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге аэропорт закрыли из-за непогоды.