Беспилотник США разведал обстановку у границ России

Американский беспилотник ВВС разведал обстановку, пролетев вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Об этом сообщает PlaneRadar.

Отмечается, что стратегический беспилотный летательный аппарат США взлетел с аэродрома в Италии. Он пролетел вдоль границ Калининградской области в воздушном пространстве Литвы. После этого бесплилотник провел разведку вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей.

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Кроме того, что беспилотник пролетал над Украиной, Польшей и Румынией.

Ранее сообщалось, что беспилотник США разведал обстановку вблизи Крыма.