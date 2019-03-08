Американец выиграл $100 тысяч благодаря печенью с предсказаниями

Американец Диего Касерес приобрел билет, на покупку которого его вдохновило печенье с предсказаниями, и выиграл в лотерею $100 тыс. Об этом сообщает CNN.

По словам Касереса, они с братом обедали в одном китайском ресторане. Им принесли печенье с предсказаниями, и Касересу попалось печенье, которое гласило, что этот день будет для него счастливым. Прочитав это, Касерес одолжил у своего брата $10 и купил лотерейный билет, благодаря которому он выиграл крупную сумму.

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Как отмечается, Касерес хочет поделиться деньгами с братом. По его словам, он хотел бы съездить с ним на футбольные матчи в Южную Америку и Европу.

Ранее сообщалось, что безработный американец выиграл в лотерее $27З млн.