Около 100 человек эвакуировали из-за возгорания в ресторане в Москве
В центре Москвы из-за возгорания ресторана эвакуировали около 100 человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточняется, что возгорание произошло в заведении возле станции метро Трубная.
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«Эвакуировали 100 человек», — отметил источник.
По последним данным, в ресторане произошла вспышка жировых отложений.
Ранее сообщалось, что в Москве загорелось здание бывшего фитнес-центра.