Армия Израиля снесла дом палестинца в отместку за гибель младенца

Израильские военные разрушили дом палестинца на Западном берегу реки Иордан из-за того, что он стоял за вооруженными нападениями, жертвами которых стали три человека, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что показательный снос жилых строений используется израильскими властями как одна из мер профилактики палестинского насилия.

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«Сегодня утром военнослужащие Армии обороны Израиля во взаимодействии с бойцами пограничной полиции и представителями гражданской администрации разрушили место жительства Асема Баргути в деревне Хобар, севернее Рамаллаха», — сообщили военные.

По данным армии, 9 декабря прошлого года палестинец вместе с братом открыли огонь по израильтянам на автобусной остановке вблизи Рамаллаха и ранили семь человек, в том числе беременную женщину, чей ребенок скончался после преждевременных родов. Спустя четыре дня, 13 декабря, Баргути застрелил двух израильских военнослужащих.

Ранее автомобиль с палестинцами наехал на израильских военных.