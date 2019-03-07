Украинского историка возмутили слова посла в Австрии о Крыме

Украинский ученый и кандидат исторических наук Андрей Плахонин раскритиковал посла Украины в Австрии Александра Щерба за его слова об истории Крыма. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Историк напомнил, что Щерба заявил о том, что Крым всегда был украинским и княгиня Ольга якобы крестилась именно там.

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«Не понимаю, если господин посол настолько плохо знает историю Украины, что даже путает Ольгу и [князя] Владимира, зачем было лезть в средневековую историю, чтобы доказать принадлежность Крыма Украине?» — задался вопросом Плахонин.

Он подчеркнул, что Щерба такими заявлениями выставляет на «посмешище» Украину и себя. Также историк уточнил, что когда он оставил критический комментарий в соцестях посла, последний заблокировал его.

В июле прошлого года Щерба раскритиковал местные СМИ за описание Ялты.