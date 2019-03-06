В Дагестане 14 детсадовцев госпитализированы из-за отравления

В Дагестане 14 детей были госпитализированы после отравления в детском саду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минздрава республики.

Уточняется, что госпитализированы дети в возрасте от двух до четырех лет. Причиной госпитализации стала «пищевая токсикоинфекция».

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«Четырнадцать детей каретами скорой помощи доставлены в центральную районную больницу, где им оказывается соответствующая медицинская помощь. Их состояние оценивают как третьей степени тяжести», — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее была названа вероятная причина отравления школьников на Ставрополье.