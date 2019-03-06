Украинский журналист связал обыски СБУ с делом Вышинского

Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что проведенный у него обыск связан с делом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это следует из документов Службы безопасности Украины (СБУ).

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Он уточнил, что ему вменяется в вину написание материала «Референдум в Крыму: не уход, а возвращение» от 16 марта 2014 года.

Журналист подчеркнул, что трудовые отношения с Вышинским выдают за сговор.

«... потому что сговор ... это от 5 до 10 лет с конфискацией или без конфискации имущества. Чтобы навесить, нужен сговор, вот мы с Кириллом, оказывается, сговаривались», — подчеркнул Скачко.

Ранее сообщалось, что украинский журналист-оппозиционер ответил на обвинения СБУ.