Умерла «самая грустная слониха» в мире

В испанском зоопарке Кордовы скончался «самый грустный слон» в мире, который прожил 43 года в одиночном заключении, сообщает The Local.

Отмечается, что слониха по кличке Флавия страдала от глубокой депрессии и умерла в возрасте 47 лет. Она рухнула в вольере и не смогла подняться на ноги.

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По словам Ампаро Перничи, советника, отвечающего за вопросы окружающей среды в мэрии Кордовы, Флавия стала иконой города и ее будет ужасно не хватать.

Флавия, которая была разлучена со своим стадом в возрасте трех лет и стала жить в неволе в зоопарке Кордовы, была объектом многочисленных кампаний против содержания слонов за решеткой. Так, партия по защите прав животных «Пакма» лоббировала, чтобы найти ей место в сафари-парке, где она могла бы общаться с другими слонами. Но этого не случилось.

Ранее сообщалось, что в Индии умерла самая старая слониха в мире.