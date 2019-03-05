В школе на Ставрополье учащихся госпитализировали после распыления неизвестного вещества

В администрации Изобильненского городского округа проинформировали о госпитализации десяти учащихся в селе Тищенском Ставропольского края после распыления неизвестного вещества. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, десять школьников были госпитализированы и в настоящее время находятся под наблюдением медиков.

Реклама

«Трое родителей пытались забрать детей домой, но медики настояли оставить их под наблюдением до завтрашнего утра», — сказал источник.

Он добавил, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в полиции рассказали подробности о стрельбе в Краснодарском крае.