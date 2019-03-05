«Правда выйдет наружу»: Захарова о деле Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правда о расследовании дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «выйдет наружу». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нет никакой возможности что-либо утаить. Это вопрос времени», — сказала Захарова.
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По ее словам, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и ее кабмин интересует только срок собственного правления.
Она также добавила, что британские власти не интересует, что будет через пару лет с Британией и Европой.
Ранее Захарова заявила о связи дела Скрипалей и «катастрофы» с Brexit.