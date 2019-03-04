Водитель автобуса ранил коллегу в драке за пассажиров во Владивостоке

Во Владивостоке несколько водителей автобусов подрались в борьбе за пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой источник в правоохранительных органах региона.

Уточняется, что драка произошла возле остановки общественного транспорта «Площадь Баляева».

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Отмечается, что водители подрались, потому что не смогли договориться об очередности заезда на парковочное место. Из-за этого один из водителей ранил другого отверткой.

«Пострадавший 36-летний мужчина госпитализирован», — добавили в ведомстве.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Водителя, ранившего коллегу, задержали. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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