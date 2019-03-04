Мэй обратилась к жителям Солсбери в годовщину отравления «Новичком»

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в годовщину отравления в британском Солсбери веществом «Новичок» Сергея и Юлии Скрипаль заявила, что город полностью оправился от последствий инцидента, а также поблагодарила горожан и спецслужбы за стойкость и оптимизм, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Мэй.

По ее словам, справиться с последствиями этого «разрушительного и безрассудного инцидента» удалось благодаря терпению и оптимизму жителей Солсбери.

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«И сегодня есть возможность признать дух жителей этого города, и я благодарю каждого из них», — заявила Мэй.

Также она выразила благодарность работникам экстренных служб, госслужащим и военным, которые провели «беспрецедентную операцию по очистке» Солсбери.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «трагикомической» годовщину инцидента в Солсбери.

4 марта 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено покушение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.