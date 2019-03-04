Племянница Скрипаля рассказала о «годе мучений»

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Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, рассказала, что год с момента отравления «Новичком» ее дяди и его дочери Юлии стал для ее семьи «годом мучений», передает РИА «Новости».

По ее словам, она все еще не теряет надежды добиться правды и увидеть родственников, хотя у нее нет никаких сведений о дяде и сестре.

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«Для нашей семьи это был год мучений, который перевернул все с ног на голову…» — заявила Виктория Скрипаль.

Также она высказала мнение, что в текущем году не узнает новой информации о судьбе родственников, так как «Великобритании это не выгодно».

«Но мы будем продолжать добиваться правды. Надежда умирает последней. Конечно, мы будем надеяться, будем бороться», — заключила Виктория.

Ранее сообщалось, что мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести.

4 марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено покушение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.