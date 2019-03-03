Лед упал на женщину с младенцем в Екатеринбурге

В Екатеринбурге наледь упала на женщину, которая гуляла с младенцем в коляске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

В результате инцидента женщина получила ушиб головы и руки. Коляска опрокинулась на бок, однако ребенок не пострадал.

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После происшествия ведомство организовало доследственную проверку. Следователи устанавливают личности ответственных за обслуживание и содержание дома.

Ранее в Новосибирске на прохожих рухнул козырек, обвалившийся после падения глыбы льда с крыши.

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