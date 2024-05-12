Стало известно, как выросла за год стоимость таунхаусов в Подмосковье

Средняя стоимость таунхаусов в Московской области за год выросла на 6% и достигла 18,99 млн руб. При этом наиболее существенно таунхаусы подорожали в Солнечногорске (+87,8%), Ступино (+65,8%), Воскресенске (+61,3%), Коломне (+54,7%) и Домодедово (+48,7%). Об этом пишет ТАСС cо ссылкой на данные аналитиков федерального портала «Мир квартир».

Аналитики рассмотрели ценовую динамику в 37 городах Подмосковья, где ведется продажа таунхаусов как на первичном, так и на вторичном рынке. Помимо лидеров по росту цен, существенное удорожание таунхаусов за год было зафиксировано в Ногинске (+46,6%), Красноармейске (+21,9%), Красногорске (+16,9%), Звенигороде (+15,9%) и Сергиевом Посаде (+14,2%).

В то же время в ряде городов таунхаусы, напротив, подешевели. Наиболее значительное снижение цен произошло в Дедовске (-28,2%), Егорьевске (-21,9%), Балашихе (-13,7%), Чехове (-12%), Видном (-9,3%), Фрязине (-8,2%), Апрелевке (-5,3%), Раменском (-2,5%), Долгопрудном (-2,1%) и Истре (-0,7%).

«Таунхаусы подорожали сильнее, чем квартиры на вторичном рынке Подмосковья (+1,1%), но меньше, чем отдельно стоящие дома (+25,1%)», — отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

По его мнению, наибольший потенциал роста имеют таунхаусы не старше восьми лет в обустроенных поселках комфорт и бизнес-класса.

По данным исследования, наибольшим предложением таунхаусов в области отличаются Истра, Солнечногорск, Подольск, Апрелевка, Химки, Домодедово, Мытищи, Долгопрудный, Одинцово и Звенигород. Самые дорогие таунхаусы продаются в Королеве ($511,2 тыс.), Красногорске ($509,7 тыс.), Одинцово ($490,4 тыс.), а самые доступные — в Егорьевске ($73,6 тыс.), Бронницах ($75 тыс.), Клину ($88,6 тыс.).

До этого правительство предложило на семь лет продлить выплаты многодетным на погашение ипотеки.

Ранее россияне отвернулись от дешевой «первички».