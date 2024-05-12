Раскрыто число суточных ударов ВСУ по левобережью Херсонской области

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли 40 артиллерийских ударов по семи населенным пунктам Херсонской области, расположенным на левом берегу реки Днепр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, в светлое время суток в регионе были зафиксированы 22 артиллерийских удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще 18 артиллерийских ударов украинские солдаты нанесли ночью.

«Под огонь попали семь населенных пунктов», — добавил источник.

В частности, обстрелам подверглись населенные пункты Каховка и Новая Каховка. Также целями ВСУ стали населенные пункты Голая Пристань, Князь-Григоровка, Малая Лепетиха, Таврийск и Горностаевка.

Утром 11 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Херсонской области. Как он сказал, семь военных ВСУ пытались на лодке добраться до острова Нестрига в акватории реки Днепр. Однако, когда диверсанты приступили к высадке, их начали обстреливать российские артиллеристы.

Ранее несколько человек пострадали при обстреле поселка Великая Лепетиха в Херсонской области.