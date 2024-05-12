Алексей Миллер посетил раздевалку «Зенита» после поражения от ЦСКА

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прошел в раздевалку петербургского «Зенита» после поражения команды в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Об этом сообщает «Советский спорт».

Миллер направился к футболистам через микст-зону в сопровождении двух мужчин.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам субботних матчей в РПЛ «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее тренер «Краснодара» попросил прощения у жителей Краснодара.