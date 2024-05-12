Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР назвали Зеленского и представителей украинской администрации военными преступниками

Пушилин: Зеленский и иные представители «киевского режима» — военные преступники

close
100%
Александр Сухов/РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин назвал в интервью РИА Новости президента Украины Владимира Зеленского и представителей «киевского режима» военными преступниками.

По словам Пушилина, после 2014 года в ДНР анализировали украинское законодательство и сопоставляли с ним действия установившейся тогда в Киеве власти.

«Они преступники даже с позиции украинского законодательства — с нарушения их законов Украины, с нарушения их конституции Украины. Это коснулось практически всех тех, кто принимал те или иные решения, начиная от Турчинова, Авакова, Порошенко и прочих. Но вот согласно украинскому законодательству, они являются преступниками», — пояснил глава республики.

Он добавил, что все эти люди являются преступниками, причем во многом военными преступниками, а военные преступления не имеют срока давности.

До этого Пушилин говорил, что после взятия города Часова Яра российскими войсками будет назначен регион-шеф для восстановления населенного пункта.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами