В ДНР назвали Зеленского и представителей украинской администрации военными преступниками

Глава ДНР Денис Пушилин назвал в интервью РИА Новости президента Украины Владимира Зеленского и представителей «киевского режима» военными преступниками.

По словам Пушилина, после 2014 года в ДНР анализировали украинское законодательство и сопоставляли с ним действия установившейся тогда в Киеве власти.

«Они преступники даже с позиции украинского законодательства — с нарушения их законов Украины, с нарушения их конституции Украины. Это коснулось практически всех тех, кто принимал те или иные решения, начиная от Турчинова, Авакова, Порошенко и прочих. Но вот согласно украинскому законодательству, они являются преступниками», — пояснил глава республики.

Он добавил, что все эти люди являются преступниками, причем во многом военными преступниками, а военные преступления не имеют срока давности.

До этого Пушилин говорил, что после взятия города Часова Яра российскими войсками будет назначен регион-шеф для восстановления населенного пункта.

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