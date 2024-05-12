Российские военнослужащие улучшили передовые позиции на Времевском направлении линии фронта. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В Червоном, Урожайном и Старомайорском на Времевском направлении запорожской линии фронта войска улучшили позиции по переднему краю и продвинулись немного вперед, уничтожив несколько десятков боевиков», — сказал он.

Урожайное и Старомайорское располагаются на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). Противник захватил эти населенные пункты в ходе контрнаступления летом 2024 года.

До этого Владимир Рогов заявлял, что иностранные наемники стали чаще отказываться ехать воевать за Украину даже за большие деньги.

6 мая Рогов счел заявление лидера демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хакима Джеффриса о возможной отправке войск на Украину маскировкой, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем страны под видом якобы российской угрозы.

Ранее Шмыгаль позитивно оценил возможность отправки войск Запада на Украину.