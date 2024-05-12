Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Яндекс» отказался признавать лидерство «Динамо» в РПЛ

«Яндекс» продолжает считать «Зенит» первым в РПЛ, несмотря на лидерство «Динамо»

close
100%
«Кафешка»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Кафешка»

Поисковая система «Яндекс» не признает лидерство московского «Динамо» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает Telegram-канал «Кафешка», по запросу «чемпионат России таблица» агрегатор выдает текущее положение команд в таблице РПЛ, демонстрируя на верхней строчке петербургский «Зенит», в активе которого за два тура до финиша сезона 51 очко.

При этом в действительности лидером РПЛ является московское «Динамо», которое опережает оппонентов на два балла. Таким образом, поисковая система ошибочно выдает бело-голубым вторую строчку в турнирной таблице.

Динамовцы вышли на первую позицию после победы над калининградской «Балтикой», добытой 11 мая. Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе «Ростех Арена», завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. «Динамо» открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте «Балтика» сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.

Ранее сообщалось, что Алексей Миллер посетил раздевалку «Зенита» после поражения от ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами