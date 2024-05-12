«Яндекс» отказался признавать лидерство «Динамо» в РПЛ

Поисковая система «Яндекс» не признает лидерство московского «Динамо» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает Telegram-канал «Кафешка», по запросу «чемпионат России таблица» агрегатор выдает текущее положение команд в таблице РПЛ, демонстрируя на верхней строчке петербургский «Зенит», в активе которого за два тура до финиша сезона 51 очко.

При этом в действительности лидером РПЛ является московское «Динамо», которое опережает оппонентов на два балла. Таким образом, поисковая система ошибочно выдает бело-голубым вторую строчку в турнирной таблице.

Динамовцы вышли на первую позицию после победы над калининградской «Балтикой», добытой 11 мая. Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе «Ростех Арена», завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. «Динамо» открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте «Балтика» сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.

Ранее сообщалось, что Алексей Миллер посетил раздевалку «Зенита» после поражения от ЦСКА.