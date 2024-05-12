Перечислены основные симптомы инсульта

На сегодняшний день невозможно определить время, когда инсульт может начаться. Однако появление некоторых признаков, например, нехарактерное перевозбуждение или наоборот усталость, могут указывать на нарушение кровообращения в мозге, рассказала «Газете.Ru» заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Елена Сурская.

«Должно насторожить появление таких признаков, как внезапно начинающиеся пульсирующие головные боли, перекос лица, головокружение с нарушением координации движений, онемение и слабость в руке и ноге, в одной половине тела, резкое ухудшение зрения или изменение речи. Перед возникновением этих симптомов у человека может наблюдаться резкий подъем артериального давления, длительная головная боль. Некоторые отмечают странные ощущения в теле, боль в ушах, нехарактерное перевозбуждение или наоборот усталость», – рассказала специалист.

Все эти симптомы называются менингеальными, которые характерны для любого вида инсульта. Однако есть еще одна группа симптомов – очаговые, которые зависят от того, какой участок мозга пострадал.

«Если область отвечала за движение, то развивается слабость в руке и ноге, вплоть до паралича. Утрата силы в конечностях может сопровождаться снижением в них чувствительности, нарушением речи, зрения, слуха», – отметила невролог.

По ее словам, при появлении симптомов острого нарушения мозгового кровообращения нужно как можно быстрее вызвать скорую помощь, желательно в первые три часа, чтобы как можно раньше начать лечение. Иначе риск получения осложнений крайне высок, вплоть до летального исхода.

Подробнее о том, какие бывают последствия после инсульта, можно ли его спрогнозировать, почему причины инсульта у мужчин и женщин различаются, а также о том, как сегодня в России проводят реабилитацию – в интервью Сурской «Газете.Ru».

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