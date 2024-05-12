Невролог рассказала про опасность кроворазжижающих препаратов

Многие для профилактики инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний самостоятельно назначают себе кроворазжижающие препараты. Однако делать так нельзя – это может, наоборот, повысить риск развития инсульта, рассказала «Газете.Ru» заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Елена Сурская.

«Ни кроворазжижающие препараты, ни мочегонные средства, ни средства для снижения давления нельзя назначать себе самостоятельно. Они только с первого взгляда кажутся безобидными, но на самом деле это не только не снизит риск возникновения инсульта, а наоборот может привести к его развитию, а также к тромбозам и другим опасным состояниям», – рассказала специалист.

По ее словам, к факторам развития инсульта относятся сердечные недуги, проблемы с сосудами, сахарный диабет, пагубные привычки, например, курение или употребление алкоголя, лишний вес и сидячий образ жизни. Устранив эти факторы, можно снизить риск инсульта.

«Лучше просто вести здоровый образ жизни, придерживаться здорового питания, следить за своим артериальным давлением, заниматься спортом, раз в год проходить обследование и сдавать анализы», – заключила невролог.

Подробнее о том, какие последствия инсульта бывают, можно ли его спрогнозировать, почему причины инсульта у мужчин и женщин различаются, а также о том, как сегодня в России проводят реабилитацию – в интервью Сурской «Газете.Ru».

Ранее психолог описала людей, склонных к психосоматическим заболеваниям.