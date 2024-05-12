В Варшаве произошел крупный пожар в торговом центре

В торговом центре в Варшаве произошел сильный пожар, горожан просят оставаться дома и закрыть окна. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Правительственный центр безопасности (RCB).

«Внимание! Пожар в торговом центре на улице Марывильской, 44 в Варшаве. Не приближайтесь к месту пожара. Если можете — останьтесь дома и закройте окна», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что предупреждение относится к жителям не только Варшавского, но и Западного, Легионовского и Новодворского районов.

Государственная пожарная стража сообщила, что ликвидацией пожара занимаются несколько десятков расчетов спасателей, включая специальную химико-экологическую группу. Информации о пострадавших не поступало.

3 мая в Берлине произошел крупный пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl. Здание не могли потушить трое суток и приняли решение о его сносе.

Ранее тушение оборонного завода Diehl в Берлине остановили из-за токсичной воды.