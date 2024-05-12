Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько в Оренбуржье потратили на выплаты пострадавшим от паводка

Власти Оренбуржья выплатили пострадавшим от паводка 5,5 млрд рублей

close
100%
МЧС России

Власти Оренбургской области выплатили жителям региона, пострадавшим от паводка, сумму более 5,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

«На 12 мая оренбуржцам выплачено 5 млрд 527,73 млн рублей», — рассказали в правительстве.

В пресс-службе пояснили, что речь идет о предоставлении единовременной материальной помощи пострадавшим от паводка в размере 10 тыс. или 20 тыс. рублей и финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в размере 50 тыс. или 100 тыс. рублей.

Также уточняется, что всего в регионе было подано более 522 тыс. заявлений на предоставление выплат, из них одобрено 243,9 тыс., отклонены — почти 114 тыс. заявлений.

11 мая сообщалось, что в Оренбургской области остаются подтопленными более двух тысяч жилых домов.

Ранее Минздрав назвал число обратившихся за медпомощью граждан в зоне паводков.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами