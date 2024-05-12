Стало известно, сколько в Оренбуржье потратили на выплаты пострадавшим от паводка

Власти Оренбургской области выплатили жителям региона, пострадавшим от паводка, сумму более 5,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

«На 12 мая оренбуржцам выплачено 5 млрд 527,73 млн рублей», — рассказали в правительстве.

В пресс-службе пояснили, что речь идет о предоставлении единовременной материальной помощи пострадавшим от паводка в размере 10 тыс. или 20 тыс. рублей и финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в размере 50 тыс. или 100 тыс. рублей.

Также уточняется, что всего в регионе было подано более 522 тыс. заявлений на предоставление выплат, из них одобрено 243,9 тыс., отклонены — почти 114 тыс. заявлений.

11 мая сообщалось, что в Оренбургской области остаются подтопленными более двух тысяч жилых домов.

Ранее Минздрав назвал число обратившихся за медпомощью граждан в зоне паводков.