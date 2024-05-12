Невролог назвала одно из самых частых осложнений после инсульта

Тяжесть и вид осложнений после инсульта зависят от того, какая часть головного мозга пострадала, и от обширности этого поражения. Одно из самых частых осложнений – депрессия, рассказала «Газете.Ru» заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академ. Б. В. Петровского Елена Сурская.

«По данным литературы, в зависимости от страны проживания, постинсультная депрессия наблюдается в 25-79% случаев. У обратившихся за помощью к нам пациентов , у каждого второго выявлялись депрессивные расстройства. У пациентов, перенесших инсульт могут возникнуть психоэмоциональные и поведенческие изменения, возрастает тревога, в ряде случаев появляется апатия. Пострадавшие становятся параноидальными, агрессивными и раздражительными», – рассказала невролог.

Причины и механизмы формирования депрессии зависят от генетической предрасположенности к данному психическому расстройству, выраженности дисбаланса церебральных нейротрансмиттерных систем и психологической реакции пациента на заболевание.

«Существуют прогностические различия между постинсультными депрессиями с разными сроками их возникновения: депрессия, возникающая в первые дни после инсульта, имеет склонность к спонтанному обратному развитию, тогда как депрессивное состояние, появившееся через три месяца и позже, склонно к затяжному течению до года и более. Ремиссия ранней депрессии является предиктором значительного улучшения когнитивных функций и уменьшения неврологического дефекта у пациентов, перенесших инсульт», – считает специалист.

Кроме того, часто после инсульта наблюдаются двигательные нарушения конечностей, расстройства речи, нарушение чувствительности, нарушения слуха и зрения. Память тоже может быть ослаблена, могут появляться ложные или искаженные воспоминания.

Подробнее о том, какие бывают последствия после инсульта, можно ли его спрогнозировать, почему причины инсульта у мужчин и женщин различаются, а также о том, как сегодня в России проводят реабилитацию – в интервью Сурской «Газете.Ru».

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