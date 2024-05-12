В Турции рассказали об отведенной Западом роли противовеса России

Западные страны хотят отвести Турции роль противовеса России и Китаю. Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık.

В статье утверждается, что США видят в Турции возможную замену после ухода американских военнослужащих из Сирии и Ирака.

«То есть Турция возьмет на себя роль США в операции по разделу Сирии и будет позиционировать себя против Ирана и России», — сказал он.

По мнению обозревателя, Вашингтон также предполагает использовать Турцию и против Китайской Народной Республики. Он отметил, что такая позиция Вашингтона заключает в себе противоречие для самой Анкары. Автор публикации добавил, что «гармонизация с США» противоречит национальным интересам Турции, в частности политике безопасности.

До этого глава комиссии по международным делам турецкого парламента Фуат Октай заявлял, что Турция не поддерживает антироссийские санкции, введенные западными странами.

Ранее в Турции указали на спад «торгового бума» с Россией из-за санкций.