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Посол Канады оценила состояние отношений Оттавы и Москвы

Посол Канады: отношения с РФ достигли низшей точки со времени распада СССР

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Global Look Press

Отношения между Россией и Канадой опустились до наиболее низкой точки со времен распада СССР. Об этом в интервью канадскому телеканалу CBC рассказала посол Канады в Москве Сара Тейлор.

«Я бы сказал, что на данный момент эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, возможно, в самом плохом из всех, какими они когда-либо были (со времени распада СССР. – Прим. ред.)», — считает она.

Тейлор добавила, что Канада придерживается политики «ограниченного взаимодействия» с Россией, в связи с чем она приняла решение не присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина.

В марте Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов. В МИД Канады напомнили, что Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов, объем их экспорта в 2022 году оценивался в $ 4,7 млрд. После начала СВО Канада ввела санкции против алмазодобывающей компании «Алроса» и отменила статус России как наиболее благоприятствуемой нации, введя 35% тариф на весь российский импорт в Канаду.

Ранее в США заявили, что для вступления Украины в НАТО нет подходящих условий.

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