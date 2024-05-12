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Врач рассказала, как различаются причины инсульта у мужчин и женщин

Невролог Сурская: у женщин с мигренью риск «незаметного» инсульта выше в 3,5 раза

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Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, главной причиной которого является эмболия сосуда или тромбоз. Однако у женщин и мужчин причины инсульта могут различаться, рассказала «Газете.Ru» заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Елена Сурская.

«У женщин причиной инсульта может стать прием контрацептивных гормональных препаратов, они повышают риски образования тромбов в сосудах и, соответственно, риск возникновения инсульта», – отметила невролог.

Кроме того, женщины чаще страдают от мигрени. Мигренозный инсульт характерен для женщин в возрасте 20–45 лет, у них риск возникновения патологии выше в 3,5 раза.

«Его развитие связано с изменениями сосудов при мигрени, и самое ужасное, что часто пациенты его не замечают, так как он возникает вместе с мигренью. Это два основных отличия. При отсутствии своевременной терапии образуется ишемический очаг поражения в головном мозге, происходит гибель нейронов, обуславливающая формирование стойких неврологических расстройств», – заключила специалист.

К общим факторам развития инсульта, по словам Сурской, относятся сердечные недуги, проблемы с сосудами, сахарный диабет, пагубные привычки, лишний вес, сидячий образ жизни.

Подробнее о том, какие бывают последствия после инсульта, можно ли его спрогнозировать, а также о том, как сегодня в России проводят реабилитацию – в интервью Сурской «Газете.Ru».

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