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Четыре человека пострадали в массовом ДТП с грузовиками в Волгограде

В Волгограде четыре человека пострадали в массовом ДТП с грузовиками

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В Волгограде грузовик врезался в стоящую «Газель», которая затем протаранила легковой ВАЗ, сообщает v1.ru.

Накануне напротив дома 361 по улице Максимовский разъезд водитель грузовика JAC врезался в заднюю часть неисправной «Газели». После этого «Газель» протаранила ВАЗ-2110. В результате травмы получили четверо мужчин, которые стояли на дороге возле автомобилей.

В облздраве впоследствии сообщили, что после ДТП все четверо пострадавших доставлены в больницу. Двое мужчин, 36 и 42 лет, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще двое, 25 и 32 лет, после осмотра в приемном покое больницы отпущены на амбулаторное лечение.

В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что пострадавшие в момент наезда ремонтировали остановившийся на дороге в средней полосе грузовик.

Ранее стало известно, сколько штрафов в этом году получил водитель затонувшего в Петербурге автобуса.

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