Синоптики рассказали о погоде 8 марта в столице

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в Международный женский день в Москве, передает ТАСС.

По словам Варакина, днем 8 и 9 марта в столице будет тепло.

«Днем температура будет выше нормы... Будет ощущаться приближение весны», — добавил Варакин.

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Отмечается, что ночью в столице 8-9 марта все еще будет минус. Ожидается, что температура воздуха будет варьироваться от -5°С до -2°С.

В 2019 году погода в марте будет теплее, чем в прошлом году, заключил Варакин.

Ранее сообщалось, что мороз и солнце пришли в Москву.