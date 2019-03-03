Синоптики рассказали о погоде 8 марта в столице
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в Международный женский день в Москве, передает ТАСС.
По словам Варакина, днем 8 и 9 марта в столице будет тепло.
«Днем температура будет выше нормы... Будет ощущаться приближение весны», — добавил Варакин.
Реклама
Отмечается, что ночью в столице 8-9 марта все еще будет минус. Ожидается, что температура воздуха будет варьироваться от -5°С до -2°С.
В 2019 году погода в марте будет теплее, чем в прошлом году, заключил Варакин.
Ранее сообщалось, что мороз и солнце пришли в Москву.