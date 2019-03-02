Порошенко потрепал девушку за ухо и попросил не бояться

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Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с жителями города Александрия Кировоградской области похлопал по лицу девушку, которая задала ему вопрос о блогере Анатолии Шарии. Видео было опубликовано на YouTube-канале.

На кадрах видно, что украинский президент вместо ответа на вопрос девушки приближается к ней и начинает хлопать по щеке, рекомендуя при этом ей не бояться.

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Также в видеозаписи девушка рассказала, что сотрудники полиции после инцидента попытались отобрать у нее телефон, из-за чего она до приезда родителей пряталась в кафе.

Ранее сообщалось, что Шарий решил подать в суд на Порошенко.