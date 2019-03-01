СК заинтересовался столкновением российского судна с мостом в Пусане

В пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России заявили о начале проверки по факту столкновения российского грузового судна Seagrand в порту южнокорейского города Пусан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится «процессуальная проверка» по первой части статьи 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

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В региональном управлении СК на транспорте отметили, что процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Ранее сообщалось, что в Пусане российское судно врезалось в мост. По данным СМИ, столкновение произошло из-за того, что капитан судна был пьян.