В Госдепе вычислили местонахождение сына бен Ладена

Глава бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США Майкл Эванофф заявил, что сын основателя террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Усамы бен Ладена Хамза может находиться «в районе афгано-пакистанской границы». Об этом сообщает РИА «Новости».

Также в Госдепе предположили, что Хамза бен Ладен мог добраться до Ирана. Однако, добавил Эванофф, сын бен Ладена может находиться в «любом» месте на юге Центральной Азии.

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В четверг, 28 февраля, американские власти объявили награду в $1 млн за информацию о Хамзе бен Ладене в рамках программы «Вознаграждение за правосудие».

В августе прошлого года газета The Guardian писала, что сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября.

«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России по решению Верховного суда.