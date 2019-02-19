Стало известно об освобождении экс-полковника Квачкова

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Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков освободился из исправительной колонии №5 колонии в Мордовии, передает ТАСС.

«Квачков покинул исправительную колонию в поселке Леплей», — сказал источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что экс-полковник ГРУ Владимир Квачков покинет колонию в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи УК.

Квачков был осужден за покушение на убийство Анатолия Чубайса и отсидел три года, а затем был оправдан. После освобождения его арестовали за попытку вооруженного мятежа и в феврале 2013 года осудили на 13 лет лишения свободы. Позже наказание Квачкову было смягчено до восьми лет. Позже суд изменил приговор бывшему полковнику и он может выйти на свободу 19 февраля.