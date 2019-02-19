СК заинтересовался выселением труженицы тыла из квартиры в Татарстане

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко рассказала, что ведомство займется проверкой данных о 92-летней труженице тыла, которой после выселения их трехкомнатной квартиры предложили неравноценную компенсацию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, СК начал проверку, после того как в СМИ появилась информация о том, что 92-летнюю труженицу тыла Марфугу Гадиеву выселили из аварийной трехкомнатной квартиры и предложили компенсацию, которой хватает только на комнату в коммуналке.

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«Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку действиям (бездействию) местных органов власти при реализации программы по переселению из аварийного фонда», — сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что был задержан собственник незаконного обрушившегося в Красноярске дома.