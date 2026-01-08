Премьер Испании оценил политическую ситуацию в мире

Премьер Испании Санчес: мир стал более враждебным и беспорядочным

Председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что мир стал более враждебным и беспорядочным. Мнение он высказал в ходе конференции послов в штаб-квартире МИД страны, передает ТАСС.

«Мы начали год с интервенции в Венесуэле, которая явно нарушает международное право, что открывает горизонт неопределенности во всей Латинской Америке и Карибском бассейне, регионе, который, как вы знаете, очень важен для Испании», — сказал он.

Санчес подчеркнул, что Испания продолжит делать все необходимое для защиты венесуэльского народа, его суверенитета и права на выбор демократического будущего.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

Ранее стало известно, как американцы оценивают операцию США в Венесуэле.