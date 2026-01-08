ЦАХАЛ заявил о попытке ракетного обстрела из Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала попытку ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Как уточняется, огонь направлялся из района города Газа, в сторону территории еврейского государства был запущен один снаряд, до границы он не долетел, следует из сообщения. Известно, что ракета упала внутри палестинского анклава рядом с одной из местных больниц.

Вскоре после этого израильская армия нанесла удар по месту, откуда велся огонь.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп объявит о создании «совета мира» по Газе на следующей неделе. По словам корреспондента издания Барака Равида, совет будет создан в рамках второго этапа соглашения о прекращении огня. Он добавил, что об этом ему рассказали два американских чиновника и два источника, знакомые с ситуацией.

До этого США выступили с предложением создать на границе между Израилем и Сирией демилитаризованную экономическую зону.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности «заморозить» свой арсенал.