Российская пенсионерка лишилась 3,6 млн рублей, опасаясь поджога дома

В Ярославской области пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Ярославской области 80-летняя женщина испугалась поджога своего дома и отдала сбережения мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в конце декабря 2025 года в городе Переславле-Залесском — пенсионерке позвонил «сотрудник правоохранительных органов». Аферист убедил женщину «задекларировать» все ее сбережения под предлогом их защиты. Через некоторое время ей поступил еще один звонок от неизвестного, который пригрозил ей поджогом дома, если горожанка не передаст деньги.

Поверив угрозам, женщина последовала инструкциям аферистов. Она достала из домашнего сейфа наличные и передала их курьеру, который прибыл к ней домой. Общая сумма ущерба превысила 3,6 млн рублей.

Осознав обман, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Ранее пенсионерка испугалась обвинений в финансовых махинациях и лишилась 4,5 млн рублей.

