Пашинян потребовал отставки католикоса всех армян Гарегина II

Пашинян: католикос всех армян Гарегин II вынужден будет уйти
Католикос всех армян Гарегин II должен будет уйти в отставку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга, передает ТАСС.

По словам премьера, армянские власти собираются сделать так, чтобы католикос захотел уйти. Пашинян отметил, что бывший президент Армении Серж Саргсян тоже не хотел уходить в отставку, «но пришлось».

Политик добавил, что процесс отставки Гарегина II будет осуществлен без потрясений, «с христианским смирением».

В конце ноября газета «Армянское время», принадлежащая семье Пашиняна, опубликовала заявление с призывами к отставке Гарегина II. В обращении утверждалось, что выборы патриарха были нечестными, а сейчас в церкви сложилась «нездоровая атмосфера» и кризис.

Конфликт властей и Армянской апостольской церкви сопровождается задержаниями и арестами священнослужителей. На момент публикации в заключении по различным обвинениям пребывают четыре высших иерарха церкви. Арестовали также вступившегося за церковь предпринимателя Самвела Карапетяна. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти в республике.

Ранее Пашинян и десять епископов согласовали обновление Армянской церкви.

