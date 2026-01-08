Автобус с детьми вылетел в лес при ДТП в Коми и попал на видео

В Коми автобус с детьми вылетел в лес при ДТП и попал на видео

В Коми произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Коми — это Ж» и публикует видеозапись последствий инцидента.

«Нам сообщают, что в Корткеросе ДТП. Столкнулись две легковушки и автобус с детьми. Есть пострадавшие», — отмечается в публикации.

Утверждается, что водителю легкового автомобиля выжить не удалось, пассажирка доставлена в реанимацию.

Следственный комитет Коми начал проверку по факту ДТП, сообщается в Telegram-канале регионального управления ведомства.

«Сегодня на 120 км автодороги Сыктывкар-Троицко-Печорск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного пассажирского автобуса, в котором находились дети, и легкового автомобиля», — уточнили в СК.

Соблюдение законодательства относительно содержания дороги и безопасности дорожного движения в связи с ДТП проверит и республиканская прокуратура.

