Человек пострадал при ДТП с электробусом и трамваем в Москве

В Москве столкнулись электробус и трамвай, есть пострадавший

В Москве в районе ВДНХ произошло ДТП с электробусом и трамваем, сообщается в Telegram-канале «Агентство Москва».

«Один человек пострадал при столкновении электробуса и трамвая на проспекте Мира в районе ВДНХ, в результате чего последний сошел с рельсов. Из-за ДТП задерживаются трамваи трех маршрутов», — отмечается в публикации.

Telegram-канал «МК: срочные новости» публикует фото с места происшествия, на котором видно, что электробус врезался правой стороной в бок трамвая в районе его средней секции.

В районе остановки «Метро ВДНХ» задерживаются трамваи трех маршрутов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В Продольном проезде (в районе остановки «Метро ВДНХ») задерживаются трамваи № 11, 17 и 25. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», — отмечается в сообщении.

Ранее в Пермском крае «Газель» лоб в лоб протаранила автобус.