Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Человек пострадал при ДТП с электробусом и трамваем в Москве

В Москве столкнулись электробус и трамвай, есть пострадавший
Telegram-канал «МК: срочные новости»

В Москве в районе ВДНХ произошло ДТП с электробусом и трамваем, сообщается в Telegram-канале «Агентство Москва».

«Один человек пострадал при столкновении электробуса и трамвая на проспекте Мира в районе ВДНХ, в результате чего последний сошел с рельсов. Из-за ДТП задерживаются трамваи трех маршрутов», — отмечается в публикации.

Telegram-канал «МК: срочные новости» публикует фото с места происшествия, на котором видно, что электробус врезался правой стороной в бок трамвая в районе его средней секции.

В районе остановки «Метро ВДНХ» задерживаются трамваи трех маршрутов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В Продольном проезде (в районе остановки «Метро ВДНХ») задерживаются трамваи № 11, 17 и 25. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», — отмечается в сообщении.

Ранее в Пермском крае «Газель» лоб в лоб протаранила автобус.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27578569_rnd_9",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+