Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Госдуме назвали Зеленского «позорником» за призыв США захватить Кадырова как Мадуро

Депутат Швыткин счел позорищем призыв Зеленского к США захватить Кадырова
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Призыв украинского лидера Владимира Зеленского к США высадить десант в Чечне и захватить главу республики Рамзана Кадырова, как это случилось с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро является позорищем и признаком слабости. Об этом «Ленте.ру» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он назвал Зеленского «позорником» и заметил, что говорит «корректно». Глава Украины призывает действовать «террористическими методами», тем более речь идет о главе субъекта России, подчеркнул парламентарий.

По его словам, Чеченская республика «полноценно входит» в состав России, и ей будет обеспечена защита в случае реализации предложенного Зеленским плана. Швыткин назвал поведение Зеленского «позорищем» и «признаком слабости».

«Попытка совершения террористского акта в отношении Чеченской Республики и ее лидера Рамзана Кадырова будет расцениваться как попытка совершения террористического акта в отношении нашей страны в целом», — констатировал Швыткин.

7 января Зеленский прокомментировал операцию американских военных, захвативших президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он призвал Вашингтон высадить десант в Чечне, чтобы захватить главу республики Рамзана Кадырова. Также политик намекнул, что «если так можно поступать с диктаторами», то США якобы знают, какой шаг должен быть следующим. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Польши усомнился в «доброй воле» России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27578647_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+