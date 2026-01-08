В Госдуме назвали Зеленского «позорником» за призыв США захватить Кадырова как Мадуро

Призыв украинского лидера Владимира Зеленского к США высадить десант в Чечне и захватить главу республики Рамзана Кадырова, как это случилось с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро является позорищем и признаком слабости. Об этом «Ленте.ру» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он назвал Зеленского «позорником» и заметил, что говорит «корректно». Глава Украины призывает действовать «террористическими методами», тем более речь идет о главе субъекта России, подчеркнул парламентарий.

По его словам, Чеченская республика «полноценно входит» в состав России, и ей будет обеспечена защита в случае реализации предложенного Зеленским плана. Швыткин назвал поведение Зеленского «позорищем» и «признаком слабости».

«Попытка совершения террористского акта в отношении Чеченской Республики и ее лидера Рамзана Кадырова будет расцениваться как попытка совершения террористического акта в отношении нашей страны в целом», — констатировал Швыткин.

7 января Зеленский прокомментировал операцию американских военных, захвативших президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он призвал Вашингтон высадить десант в Чечне, чтобы захватить главу республики Рамзана Кадырова. Также политик намекнул, что «если так можно поступать с диктаторами», то США якобы знают, какой шаг должен быть следующим. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

