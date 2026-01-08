В офисе Орбана высказались о «мирном плане» Украины

Венгрия считает несостоятельным мирный план Украины, состоящий из 20 пунктов. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш в ходе брифинга, его слова передает ТАСС.

«В этом плане говорится о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году. Мы считаем это невозможным, и мы в этом не одиноки», — сказал он.

Кроме того, Украина хочет, чтобы западные страны предоставили ей на восстановление в течение 10 лет $800 млрд.

Гуйяш выразил мнение о том, что на эти деньги можно было выплачивать пенсии в Венгрии в течение нескольких десятков лет. Он добавил, что Будапешт не намерен участвовать в этих планах помощи Киеву.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

