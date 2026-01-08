Стал известен победитель индивидуальной гонки на этапе чемпионата России

Обладатель трех бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в индивидуальной гонке на 20 километров в рамках национального чемпионата в Ижевске.

Латыпов финишировал с результатом 54 минуты 3,5 секунды, допустив всего один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место занял Александр Корнев, отставший на 1 минуту 28,7 секунды при двух промахах. Третьим стал Ильназ Мухамедзянов с отставанием в 1 минуту 33,4 секунды и также двумя промахами.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее стало известно о возможных сроках принятия решения по допуску российских биатлонистов.