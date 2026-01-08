Умер брат Патрика Суэйзи

Младший брат актера Патрика Суэйзи Шон скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на сына Шона.

По словам Джесси Суэйзи, его отец скончался в Лос-Анджелесе 15 декабря. По данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Шон Суэйзи умер от острого кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта и тяжелого метаболического ацидоза, вызванного циррозом печени.

Рейчел Леон, двоюродная сестра Патрика и Шона Суэйзи, подтвердила трагическую новость в своем посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она поделилась одними из последних снимков кузена (на фото справа).

По словам Рейчел Леон, Шон планировал навестить ее в Техасе перед своей внезапной смертью и она с нетерпением ждала встречи с братом.

В сентябре 2009 года от рака поджелудочной железы скончался Патрик Суэйзи, звезде «Грязных танцев» было 57 лет. Рак у Патрика Суэйзи нашли в январе 2008 года — уже на 4-й стадии.

Помимо их семей, у Патрика и Шона остались брат, 67-летний актер Дон Суэйзи, и сестра, 66-летняя актриса Бэмби Суэйзи. Другая их сестра, Вики Суэйзи, совершила суицид в 1994 году в возрасте 45 лет.

