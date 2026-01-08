Размер шрифта
Новости. Общество

В Кемерово из загоревшегося дома спасли почти два десятка собак

МЧС России: огнеборцы спасли 17 собак из загоревшегося частного дома в Кемерово 
Пламя охватило частный дом и надворные постройки на улице Абызова в Кемерово. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Кемеровской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, еще до прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Также в загоревшемся доме находились 17 собак, их спасли сотрудники экстренных служб.

«В результате пожара обгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крыши дома на всей площади, у надворных построек обгорели стены внутри и снаружи», — говорится в заявлении.

Площадь возгорания составила 172 квадратных метра. К текущему моменту специалисты потушили пожар, всего к его ликвидации привлекли 30 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники.

4 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области сообщила, что в селе Никольское местный житель заснул с непотушенной сигаретой, в результате чего в доме начался пожар. При этом мужчина сквозь сон услышал мяуканье своего кота, благодаря чему проснулся и смог самостоятельно выбраться на улицу. Огонь успел уничтожить часть постройки, хозяин получил ожоги. Успел ли кот покинуть горящее здание, в ведомстве не уточнили.

Ранее в Пермском крае при пожаре на свинокомплексе спасли несколько тысяч поросят.
 
