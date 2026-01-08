Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

На западе Украины из-за снегопада и гололеда произошел транспортный коллапс

Многокилометровая пробка образовалась на трассе Львов — Тернополь из-за непогоды
ДСНС України

Снегопад и гололед на дорогах стали причиной транспортного коллапса на западе Украины. Об этом пишет «Украина.ру».

«Непогода привела к серьезным нарушениям движения на автодорогах. Самая сложная ситуация сложилась на трассе ЛьвовТернополь», — говорится в материале.

По информации журналистов, на этой трассе образовалась многокилометровая пробка из машин. В результате движение транспортных средств фактически остановилось.

Из публикации следует, что несколько других трасс также были занесены снегом.

7 января портал Sytadin сообщил, что во Франции сильный снегопад привел к образованию заторов на дорогах общей длиной более 1,6 тыс. км. В основном пробки охватили дороги Парижа и пригорода — их суммарная длина достигла 950 км. Власти в целях безопасности полностью перекрыли трассу N118 в столичном департаменте Ивелин.

Кроме того, в регионе Иль-де-Франс было приостановлено движение автобусов. Аналогичная ситуация наблюдалась в городе Лилле, который является административным центром департамента Нор на севере республики.

Ранее в Республике Татарстан из-за непогоды закрыли участок трассы M7 для автобусов и грузовиков.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27578521_rnd_7",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+