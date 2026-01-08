На западе Украины из-за снегопада и гололеда произошел транспортный коллапс

Снегопад и гололед на дорогах стали причиной транспортного коллапса на западе Украины. Об этом пишет «Украина.ру».

«Непогода привела к серьезным нарушениям движения на автодорогах. Самая сложная ситуация сложилась на трассе Львов — Тернополь», — говорится в материале.

По информации журналистов, на этой трассе образовалась многокилометровая пробка из машин. В результате движение транспортных средств фактически остановилось.

Из публикации следует, что несколько других трасс также были занесены снегом.

7 января портал Sytadin сообщил, что во Франции сильный снегопад привел к образованию заторов на дорогах общей длиной более 1,6 тыс. км. В основном пробки охватили дороги Парижа и пригорода — их суммарная длина достигла 950 км. Власти в целях безопасности полностью перекрыли трассу N118 в столичном департаменте Ивелин.

Кроме того, в регионе Иль-де-Франс было приостановлено движение автобусов. Аналогичная ситуация наблюдалась в городе Лилле, который является административным центром департамента Нор на севере республики.

Ранее в Республике Татарстан из-за непогоды закрыли участок трассы M7 для автобусов и грузовиков.